"Бачив у мені лише груди і дупу": очільника французького футболу звинуватили в сексуальних домаганнях

Одна з найвпливовіших агенток жіночого футболу Соня Суїд звинуватила в сексуальних домаганнях президента Федерації футболу Франції (ФФФ) Ноеля Ле Гре.

За словами функціонерки, Ле Гре намагався схилити її до сексуальної близькості, використовуючи своє службове становище.

"У вересні 2014 року він телефонує мені і каже, що я геніальна, що мені вдалося зробити надзвичайні речі і що він хоче познайомити мене з Бріджит Енрікес, головною футбольною функціонеркою жіночого футболу у ФФФ. Вона хоче зустрітися зі мною в його квартирі в Парижі.

Ле Гре каже, що робить це регулярно, йому так зручніше, більш конфіденційно. Я погоджуюся. Мені 28 років, я – молода агентка, а він – президент ФФФ. Він мав би проявити повагу, але дивився на мене, наче на цукерку. Якщо казати вульгарно, він бачив у мені лише груди і дупу. Я прийшла і побачила два повних келихи шампанського. Я чекаю на Бріджит Енрікес, але вона не приїжджає. Він додає: "Знаєте, вона нам не потрібна. Якщо ми обоє будемо достатньо близькими, я зможу втілити ваші ідеї в життя". Келихів я не торкалась, ми ж чули вже не одну таку історію.

Він писав мені: "Я сумую за тобою". Він хотів запрошувати мене на вечірки. Одного разу президент дав мені зрозуміти, що для реалізації моїх ідей я повинна лягти з ним до ліжка... Це стало для мене шоком. Ле Гре дуже самовпевнена людина, яка вважає, що їй все дозволено. Коли ми чуємо, як він говорить, то складається враження, що він – король, а федерація – його королівство.

Це людина, яка мало пише, але багато телефонує. У мене є голосові повідомлення і кілька смс: "Ви вільні завтра ввечері?", "Я наполягаю". І ось 2017 року приходить знамените повідомлення: "Соню, я п'ю третю пляшку, чекаю тебе на четверту. Коли я це почула, дуже злилась, тому що це неповага. Це боляче", – заявила Соня Суїд.

"Mon président me voit comme deux seins et un cul"



L'agente de sportifs Sonia Souid dénonce sur BFMTV des comportements déplacés de Noël Le Graët ⤵ pic.twitter.com/gj3QZRFRd8 — BFMTV (@BFMTV) January 9, 2023

Агентку вже підтримала міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера, яка перебуває у відкритій конфронтації з Ле Гре. Раніше повідомлялося, що він надсилав співробітницям Федерації футболу Франції непристойні текстові повідомлення.

Нагадаємо, нещодавно у французькому футболі спалахнув скандал через різкі слова Ле Гре на адресу Зінедіна Зідана. Президент Федерації футболу Франції був змушений публічно пропросити вибачення.

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