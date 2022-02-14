"Бачу синку, що ти не москаль": у "Київ-Баскеті" захопилися американцем, який вирішив не покидати Україну через загрозу вторгнення Росії

"Бачу синку, що ти не москаль": у "Київ-Баскеті" захопилися американцем, який вирішив не покидати Україну через загрозу вторгнення Росії

Раніше п'ятеро його співвітчизників покинули країну через міркування безпеки.

Як відомо, нещодавно з'явилася інформація, що "Київ-Баскет" тимчасово залишили п'ятеро американських легіонерів.

Утім, у колективі все ж залишився гравець з-за океану, який ухвалив рішення не покидати Україну через загрозу вторгення Росії, адже на цьому наполягає уряд США. Цим виконавцем став Майкл Кеффі.

Як наслідок, "Київ-Баскет" подякував Кеффі за те, що він залишився у країні. Кияни опублікували колаж, на якому зобразили американця у вигляді українського гетьмана.

"Майк Кеффі наразі єдиний американський легіонер, який не виїхав з України та залишається в складі "Київ-Баскета". Ми не можемо це не відзначити – такий гетьман приклад усім іншим", - йдеться в дописі клубу.

Також під зображенням баскетболіста є напис: Бачу синку, що ти не москаль.

Додамо, що на батьківщину вирушили Ейвері Вудсон, Джілан Вашингтон, Джефф Гарретт, Бернард Томпсон та Джордан Свінг.

Як відомо, Кеффі незабаром має отримати український паспорт і зможе виступати за українську збірну. Щоправда, до найближчих матчів відбору чемпіонату світу з іспанцями процес завершити не встигають.