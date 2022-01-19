"Багато гравців з АПЛ": Петраков віддав перевагу супернику України в матчах плей-офф до ЧС

"Багато гравців з АПЛ": Петраков віддав перевагу супернику України в матчах плей-офф до ЧС

Фахівець вважає збірну Шотландії хорошою командою.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков оцінив шанси своєї команди у матчі плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії.

"Я сам собі ставлю завдання, маю відповідальність перед людьми і навіть перед країною. Це давило страшно спочатку. Я знаю, що вся країна хоче поїхати на чемпіонату світу. І я маю відповідальність перед громадянами.

Перший матч – з Шотландією. Дуже хороша команда, багато гравців з АПЛ. Сподобалася їхня команда. Якщо казати про шанси, то 50 на 50.

Навіть 51 на 49, бо вони грають удома", - сказав Петраков у інтерв'ю "Футбольному формату".

Матч півфіналу плей-оф відбудеться у Глазго 24 березня.

У разі перемоги над шотландцями на Україну чекає поєдинок проти Уельсу чи Австрії 29 березня, в якому і визначиться доля путівки на ЧС-2022.

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