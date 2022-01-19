"Багато грошей я втратив за свою позицію": Усик пояснив, чому не заробляє на рекламі

"Багато грошей я втратив за свою позицію": Усик пояснив, чому не заробляє на рекламі

Боксер не має великих контрактів в Україні.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) розповів, що відомі українські бренди відмовилися з ним працювати.

Загалом, спортсмени найчастіше заробляють на рекламних контрактах більше коштів, ніж від професійного спорту, але Усик не має такого джерела доходу в Україні через свою позицію.

"Ситуація така, що з хейтами та поділом нерозуміння дуже багато контрактів пішло. Багатомільйонні контракти відвалилися. Компанії відмовилися від співпраці. Деякі говорили: "Ти там політично висловлювався". А я їм говорю: "Де, покажіть?". А вони відповідають: "Ну ось, на тебе там кажуть". Так є різниця між "говорять" і "я говорю". Досить багато грошей я втратив за свою позицію. Я не жалкую про це. Гроші — це найлегший ресурс, який можна заповнити" , - розповів Усик у інтерв'ю на каналі Маші Єфросиніної на YouTube.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

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