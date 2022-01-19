"Багато грошей я втратив за свою позицію": Усик пояснив, чому не заробляє на рекламі

Боксер не має великих контрактів в Україні.
Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) розповів, що відомі українські бренди відмовилися з ним працювати.
Загалом, спортсмени найчастіше заробляють на рекламних контрактах більше коштів, ніж від професійного спорту, але Усик не має такого джерела доходу в Україні через свою позицію.
"Ситуація така, що з хейтами та поділом нерозуміння дуже багато контрактів пішло. Багатомільйонні контракти відвалилися. Компанії відмовилися від співпраці. Деякі говорили: "Ти там політично висловлювався". А я їм говорю: "Де, покажіть?". А вони відповідають: "Ну ось, на тебе там кажуть". Так є різниця між "говорять" і "я говорю". Досить багато грошей я втратив за свою позицію. Я не жалкую про це. Гроші — це найлегший ресурс, який можна заповнити" , - розповів Усик у інтерв'ю на каналі Маші Єфросиніної на YouTube.
У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.
Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.
- В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
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