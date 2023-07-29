"Багатомільйонна країна Героїв стала на захист": Харлан емоційно відреагувала на рішення МОК

Українська спортсменка подякувала співвітчизникам за підтримку та допомогу в боротьбі з несправедливою дискваліфікацією.

Українська шаблістка Ольга Харлан прокоментувала рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) надати їй автоматичну ліцензію на Олімпіаду-2024.

32-річна олімпійська чемпіонка подякувала українському народу та всім тим, хто підтримував її та допомагав боротися з несправедливою дискваліфікацією на чемпіонаті світу-2023 з фехтування через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій.

"Це саме той момент, коли не бачиш надії, відчуваєш нестерпний біль та розпач, думаєш, що залишився зовсім один. А потім встає ціла багатомільйонна країна Героїв на твій захист і змінює все у твоєму житті.

Я знала чим ризикую, але не очікувала, що це сколихне усе українське суспільство і всі долучаться до боротьби разом зі мною! Те що, відбувається зараз, точно увійде до історії. Це щось неймовірне.

Дякую кожному з вас! Дякую кожної організації моєї любої України, хто став поруч зі мною! Дякую кожному, хто долучився та зробив свій важливий внесок в це рішення – НОК, Мінспоспорту, Вадиму Маркович Гутцайту у спілкуванні з FIE та МОК. Українські та міжнародні медіа, які розповсюдили максимально інформацію! Десятки тисяч неймовірних українців, які словами підтримки та своїм шаленим тиском, подіяли на те, що зараз сталося…

Міжнародний олімпійський комітет дозволить мені виступити на Олімпійських іграх у Парижі 2024, незалежно, як завершиться моя кваліфікація. Дякую президенту МОК Томасу Баху. Ви всі, мої любі, стали за мене, дякую кожному! А наші бійці ЗСУ – то взагалі любов! Назавжди!", – написала Харлан у Facebook.

Раніше повідомлялося, що президент МОК Томас Бах надіслав листа Харлан, де висловив нашій фехтувальниці підтримку та запевнив у солідарності з українськими спортсменами.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що Міжнародна федерація фехтування (FIE) скасувала дискваліфікацію Харлан на чемпіонаті світу. Однак сама FIE оприлюднила ганебну заяву, пояснивши, що дискваліфікація Харлан не скасована, а лише призупинена. В організації досі вважають "чорну картку" для українки правомірною.

Таким чином, після призупинення дискваліфікації Харлан зможе виступити у складі збірної України в командному турнірі чемпіонату світу, який відбудеться 29 липня.

Фехтувальниця Харлан не потиснула руку росіянці: усі подробиці скандалу

Читайте також:

"Ця федерація вбиває всіх": Харлан назвала винних у її дискваліфікації на ЧС з фехтування

"Зберегла честь": Володимир Кличко потужно відреагував на скандал з дискваліфікацією Харлан

"Російські гроші кров'ю не пахнуть?": у Мережі відреагували на усунення Харлан з ЧС з фехтування