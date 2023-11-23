Багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу загинув на війні з російськими окупантами

Повномасштабна війна з російськими загарбниками забрала життя кікбоксера з Чернігівської області Сергія Лисюка, який захищав Україну в лавах ЗСУ.

Трагічну звістку повідомив Комітет Верховної Ради з питань молоді та спорту.

12 листопада цього року стало відомо, що Лисюк, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку, підірвався на міні та отримав важкі поранення.

Сергій потрапив до реанімаційного відділення, йому ампутували ногу. Лікарі близько 10 днів боролися за життя титулованого спортсмена, але травми виявилися надто тяжкими. 22 листопада Лисюк помер.

Лисюк – заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон Європи та світу з кікбоксингу. Він також працював викладачем кафедри фізичної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби.

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