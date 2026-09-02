"Багато вимагатиму від нього": тренер "Тоттенгема" висловився про підписання Мудрика

Роберто Де Дзербі / © Associated Press

Реклама

Головний тренер "Тоттенгема" Роберто Де Дзербі прокоментував підписання клубом українського вінгера "Челсі" Михайла Мудрика.

"Я працював з Михайлом раніше, на початку його кар'єри, тому чудово знаю, що він може дати нашій команді.

Реклама

Він має якості, щоб змінити перебіг матчу завдяки своїй швидкості та здатності обігрувати суперників один в один. Це талановитий атакувальний гравець, за яким цікаво стежити.

Реклама

Я багато вимагатиму від Михайла, а наше завдання — допомогти йому стати найкращою версією себе. Якщо нам це вдасться, він може стати дуже важливим гравцем для нас. Я дуже радий, що він обрав наш клуб, і не можу дочекатися, коли знову зможу з ним працювати", — цитує італійського фахівця офіційний сайт "шпор".

Мудрик перейшов з "Челсі" до "Тоттенгема" на правах оренди, яка розрахована на один сезон — до літа 2027 року. Також угода передбачає право викупу футболіста за 75 мільйонів фунтів (87,5 мільйона євро).

Михайло Мудрик / facebook.com/TottenhamHotspur

Мудрик грав під керівництвом Де Дзербі в донецькому "Шахтарі" в сезоні-2021/2022, відзначившись 2 голами та 9 асистами у 19 матчах.

Нагадаємо, Мудрик перейшов до "Челсі" з "Шахтаря" у січні 2023 року за 70 мільйонів євро без урахування бонусів. Його контракт із "синіми" розрахований до літа 2031 року.

Реклама

За лондонський клуб українець провів 73 матчі у всіх турнірах, забивши 10 голів і віддавши 11 результативних передач.

У грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У допінг-пробі гравця виявили заборонену речовину — мельдоній, за що він отримав чотири роки дискваліфікації від Футбольної асоціації Англії (FA) і подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Наприкінці липня 2026 року стало відомо, що з Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу. Українець визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

За час відсторонення до Технічного документа WADA були внесені зміни, згідно з якими, якби пробу Мудрика було взято сьогодні, така низька концентрація мельдонію в його організмі не порушувала б антидопінгових правил і не призвела б до дискваліфікації.

Реклама

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів, чи розраховує на Мудрика в найближчих матчах "синьо-жовтих".

Новини партнерів