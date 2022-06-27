"Бан" на 10 років: Міжнародна федерація дзюдо пригрозила спортсменам, які протестуватимуть проти Росії

"Бан" на 10 років: Міжнародна федерація дзюдо пригрозила спортсменам, які протестуватимуть проти Росії

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) заборонила спортсменам влаштовувати протести чи висловлювати свою позицію щодо війни в Україні під час змагань.

Дзюдоїстам, які на турнірах під егідою IJF публічно виступлять проти допуску російських і білоруськів спортсменів до змагань, загрожує дискваліфікація терміном на 10 років.

Про це в інтерв'ю XSport повідомив президент Федерації дзюдо України Віталій Дуброва.

"Дзюдо - це спроба легімітизувати росіян в міжнародному спорті. Поки їм це вдається, бо на вихідних вони вже взяли участь в турнірі. І варто сказати, що у Міжнародної федерації дзюдо була жорстка позиція на початку змагань в Улан-Баторі.

Вони зібрали представників команд і попередили, що якщо хтось буде бойкотувати сутички чи якщо будуть якісь жести політичні, проти війни, то команди одразу зніматимуть зі змагань. Ось таку лінію вони гнуть щодо виступів росіян і білорусів. Постійно мусолиться лозунг "спорт - поза політикою", що дзюдо - це дружба, це міст між країнами.

Першого ж дня зібрали представників і чітко сказали, що буде знята вся команда, а спортсменів, які будуть робити якісь акції, дискваліфікують на 10 років", - розповів Дуброва.

Зазначимо, що у червні Міжнародна федерація дзюдо вирішила змінити своє рішення щодо допущення до змагань спортсменів з Росії та Білорусі. Замість повного відсторонення в IJF вирішили допускати дзюдоїстів з цих країн до змагань у статусі нейтральних атлетів.

У відповідь Федерація дзюдо України (ФДУ) офіційно повідомила, що бойкотуватиме всі міжнародні змагання з дзюдо до повного усунення РФ та Білорусі.

Нагадаємо, що знаменитий український дзюдоїст Георгій Зантарая засудив рішення Міжнародної федерації дзюдо щодо участі в змаганнях російських і білоруських спортсменів.

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