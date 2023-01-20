"Бан" на 7 матчів: одноклубника Малиновського покарали за брутальний фол у матчі Кубка Франції

Дисциплінарний комітет Федерації футболу Франції на сім матчів дискваліфікував центрального захисника "Марселя" Еріка Баї за грубе порушення правил під час виїзного матчу Кубка Франції проти "Єра".

Про це повідомляє офіційний сайт французької Ліги 1.

Інцидент трапився на 15-й хвилині зустрічі. Баї намагався зірвати контратаку команди суперника та на чужій половині поля щосили шипами влетів у груди півзахиснику господарів Муссі Ндіає.

CRIMINAL PATADA de Éric Bailly a Moussa N'Diaye en la Copa de Francia. El jugador del Hyères, de la cuarta división, se tuvo que ir en ambulancia. pic.twitter.com/HG6rHxsjXU — Fodboldworld (@fodboldword) January 7, 2023

Арбітр миттєво показав футболісту "Марселя" пряму червону картку. Постраждалий не зміг продовжити гру та був доправлений до реанімації. У нього діагностували пошкодження ребер та печінки з внутрішньою кровотечею.

Незважаючи на гру в меншості протягом майже всього матчу, "Марсель" переміг з рахунком 2:0 і вийшов до 1/16 фіналу Кубка Франції, де 20 січня зіграє проти "Ренна".

Таким чином, Баї у зв'язку з дискваліфікацією пропустить наступні 5 матчів своєї команди: кубкову гру з "Ренном" і чотири поєдинки в чемпіонаті Франції.

Нагадаємо, кольори "Марселя" також захищає український півзахисник Руслан Малиновський, який в січні 2023 року перебрався до французького клубу з італійської "Аталанти".

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