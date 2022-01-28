"Бан" на три матчі: УЄФА покарав одноклубника Зінченка за грубий фол у Лізі чемпіонів

"Бан" на три матчі: УЄФА покарав одноклубника Зінченка за грубий фол у Лізі чемпіонів

Кайл Вокер відсторонений за підкат ззаду в грі проти "Лейпцига".

Захисник "Манчестер Сіті" Кайл Вокер пропустить три найближчі матчі команди в єврокубках.

Як повідомив офіційний сайт УЄФА, 31-річний англійський футболіст понесе таке покарання за червону картку, яку отримав у матчі заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Лейпцига" (1:2).

На 83-й хвилині одноклубник українця Олександра Зінченка був вилучений з поля після того, як виконав заборонений підкат ззаду проти нападника "биків" Андре Сілви.

Таким чином, Кайл не допоможе "городянам" в обох матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з лісабонським "Спортингом", а також пропустить першу зустріч чвертьфіналу , якщо підопічні Хосепа Гвардіоли зможуть туди пробитися.

У нинішньому сезоні Вокер провів 20 матчів за "небесно-блакитних" у всіх турнірах, відзначився голом і результативною передачею.

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, ігри у відповідь - 8, 9, 15 та 16 березня.

Жеребкування 1/4, 1/2 та фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 18 березня. Перші чвертьфінальні матчі будуть зіграні 5/6 квітня, поєдинки у відповідь - 12/13 квітня.

Фінал - 28 травня 2022 року (Санкт-Петербург, Росія).

Читайте також:

Ліга чемпіонів: став відомий розклад матчів 1/8 фіналу

Втекла з іншим чоловіком: "Вільярреал" комічно відреагував на жеребкування Ліги чемпіонів (відео)

Тепер без конфузів: результати повторного жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів