Барбекю на трибуні: фанати "Карпат" смажили сосиски під час матчу улюбленого клубу (відео)

У Львові нестандартно "підтримували" свою команду.
Уболівальники львівських "Карпат" влаштували пікнік на стадіоні "Україна" під час поєдинку Другої ліги проти столичного "Лівого берега".
Групі шанувальників "левів" вдалося пронести на трибуни мангал і вугілля. На секторі за воротами вони розпалили вогонь та стали смажити сосиски, спостерігаючи за грою улюбленого клубу. Запивали наїдки фанати пивом.
Відповідне відео у Twitter опублікував журналіст Ярослав Мар'янко.
Out of context Ukrainian Football pic.twitter.com/BBtOeiu66d— Yaroslav Marianko (@YMarianko) October 4, 2021
- Матч завершився перемогою "Карпат" з рахунком 2:0.
- Славетний львівський клуб, який у 2020 році зі скандалом вилетів з УПЛ, після десяти матчів посідає друге місце в турнірній таблиці Другої ліги в Групі "А".