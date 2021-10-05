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Барбекю на трибуні: фанати "Карпат" смажили сосиски під час матчу улюбленого клубу (відео)

Барбекю на трибуні: фанати "Карпат" смажили сосиски під час матчу улюбленого клубу (відео)

Фанати львівських "Карпат" / ФК Карпати

У Львові нестандартно "підтримували" свою команду.

Уболівальники львівських "Карпат" влаштували пікнік на стадіоні "Україна" під час поєдинку Другої ліги проти столичного "Лівого берега".

Групі шанувальників "левів" вдалося пронести на трибуни мангал і вугілля. На секторі за воротами вони розпалили вогонь та стали смажити сосиски, спостерігаючи за грою улюбленого клубу. Запивали наїдки фанати пивом.

Відповідне відео у Twitter опублікував журналіст Ярослав Мар'янко.

  • Матч завершився перемогою "Карпат" з рахунком 2:0.
  • Славетний львівський клуб, який у 2020 році зі скандалом вилетів з УПЛ, після десяти матчів посідає друге місце в турнірній таблиці Другої ліги в Групі "А".
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