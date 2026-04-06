Барселона — Атлетіко: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Поєдинок відбудеться 8 квітня на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні.

"Барселона" — "Атлетіко"

"Барселона" — "Атлетіко" / © Associated Press

У середу, 8 квітня, каталонська "Барселона" прийме мадридський "Атлетіко" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Барселона" посіла п'яте місце в основному раунді Ліги чемпіонів, напряму вийшовши до 1/8 фіналу, де була сильнішою за англійський "Ньюкасл" (1:1, 7:2).

"Атлетіко" фінішував на 14-й позиції в основному етапі Ліги чемпіонів, потрапивши до стикових матчів плейоф, де пройшов бельгійський "Брюгге" (3:3, 4:1). В 1/8 фіналу "матрацники" обіграли англійський "Тоттенгем" (5:2, 2:3).

Де дивитися матч Барселона — Атлетіко

В Україні поєдинок "Барселона" — "Атлетіко" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Барселона" — "Атлетіко".

Прогноз букмекерів на матч Барселона — Атлетіко

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Барселону". На перемогу підопічних Гансі Фліка можна поставити з коефіцієнтом 1,52. Нічия — 5,00. Виграш "Атлетіко" — 5,00.

У двоматчевій дуелі аналітики також віддають перевагу каталонцям. На вихід "синьо-гранатових" до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,35. Прохід підопічних Дієго Сімеоне до наступної стадії оцінений коефіцієнтом 3,00.

Матч-відповідь між "Атлетіко" та "Барселоною" відбудеться у вівторок, 14 квітня, на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді. Початок — о 22:00 за київським часом.

Переможець пари "Барселона" — "Атлетіко" у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Спортинг" (Португалія) — "Арсенал" (Англія).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

