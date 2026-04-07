ТСН у соціальних мережах

64
1 хв

Барселона — Атлетіко: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Стежте на нашому сайті за перебігом першого чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів між каталонською "Барселоною" та мадридським "Атлетіко".

Максим Приходько
"Барселона" — "Атлетіко"

"Барселона" — "Атлетіко" / © Associated Press

У середу, 8 квітня, каталонська "Барселона" зіграє з мадридським "Атлетіко" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Барселона" посіла п'яте місце в основному раунді Ліги чемпіонів, напряму вийшовши до 1/8 фіналу, де була сильнішою за англійський "Ньюкасл" (1:1, 7:2).

"Атлетіко" фінішував на 14-й позиції в основному етапі Ліги чемпіонів, потрапивши до стикових матчів плейоф, де пройшов бельгійський "Брюгге" (3:3, 4:1). В 1/8 фіналу "матрацники" обіграли англійський "Тоттенгем" (5:2, 2:3).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Барселона" — "Атлетіко".

Зазначимо, що матч-відповідь між "Атлетіко" та "Барселоною" відбудеться у вівторок, 14 квітня, на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді. Початок — о 22:00 за київським часом.

