Барселона – Бенфіка: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 11 березня, "Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна на виїзді зіграє з "Барселоною" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 5 березня у Лісабоні, "Бенфіка" програла "Барселоні" з рахунком 0:1.

Де дивитися матч Барселона – Бенфіка

В Україні поєдинок "Барселона" – "Бенфіка" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Барселона – Бенфіка

Абсолютним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Барселону". На перемогу підопічних Гансі Фліка можна поставити з коефіцієнтом 1,40. Нічия – 5,50. Виграш "орлів" – 7,10.

У двоматчевій дуелі аналітики теж віддають перевагу "синьо-гранатовим". Вихід каталонького клубу до чвертьфіналу оцінений коефіцієнтом 1,03. Прохід "Бенфіки" до наступного раунду – 12,00.

Переможець пари "Бенфіка" – "Барселона" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння між дортмундською "Боруссією" та французьким "Ліллем".

Читайте також:

УПЛ: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця

"Рома" з Довбиком здолала клуб іншого українця і подовжила свою безпрограшну серію в Серії А (відео)

"Реал" з Луніним обіграв "Райо Вальєкано" і наздогнав "Барселону" на вершині Ла Ліги (відео)