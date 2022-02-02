"Барселона" безкоштовно підписала бомбардира "Арсеналу" та встановила тризначну суму відступних

Обамеянг офіційно став гравцем каталонського клубу.

Каталонська "Барселона" оголосила про перехід форварда лондонського "Арсенала" П'єр-Емеріка Обамеянга.

32-річний приєднався до "синьо-гранатових" вільним агентом, оскільки перед цим розірвав контракт із "канонірами".

Угода Обамеянга з "блаугранас" розрахована до червня 2025 року з можливістю дострокового розірвання по завершенні сезону-2022/23.

У контракті також прописана тризначна сума відступних - 100 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що на Кубку Африки форвард не зіграв за збірну Габону жодного матчу. На початку січня він перехворів на коронавірус, після чого у нього виникли проблеми з серцем. Із цієї причини Обамеянг достроково покинув табір національної команди.

У нинішньому сезоні Обамеянг відіграв 15 матчів за лондонський клуб, забив сім голів і зробив два асисти.

У складі збірної Габона на його рахунку 72 поєдинки та 30 забитих м'ячів.

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