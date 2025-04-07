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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Барселона – Боруссія Дортмунд: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Поєдинок між "синьо-гранатовими" і "джмелями" відбудеться 9 квітня у Барселоні.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона" – "Боруссія" Дортмунд

"Барселона" – "Боруссія" Дортмунд / © Associated Press

У середу, 9 квітня, "Барселона" прийме дортмундську "Боруссію" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Барселона" напряму вийшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де обіграла португальську "Бенфіку" українського голкіпера Анатолія Трубіна (1:0, 3:1).

"Боруссія" Дортмунд розпочала плейоф з 1/16 фіналу, де пройшла португальський "Спортинг" (3:0, 0:0). В 1/8 фіналу "джмелі" перемогли французький "Лілль" (1:1, 2:1).

Де дивитися матч Барселона – Боруссія Дортмунд

В Україні поєдинок "Барселона" – "Боруссія" Дортмунд у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Барселона – Боруссія Дортмунд

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Барселону". На перемогу підопічних Гансі Фліка можна поставити з коефіцієнтом 1,42. Нічия – 5,10. Виграш дортмундців – 7,10.

У двоматчевій дуелі аналітики також віддають перевагу каталонцям. На вихід "синьо-гранатових" до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,23. Прохід німецької команди до наступної стадії турніру – 4,40.

Переможець пари "Барселона" – "Боруссія" Дортмунд в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння "Баварія" (Німеччина) – "Інтер" (Італія).

Іншу півфінальну пару Ліги чемпіонів складуть клуби, які стануть переможцями чвертьфіналів ПСЖ (Франція) – "Астон Вілла" (Англія) та "Арсенал" (Англія) – "Реал" Мадрид (Іспанія).

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Реал". Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.

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