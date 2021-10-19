"Барселона" - "Динамо": що сказав Луческу перед ключовою для обох клубів дуеллю в Лізі чемпіонів

"Барселона" - "Динамо": що сказав Луческу перед ключовою для обох клубів дуеллю в Лізі чемпіонів

Керманич "біло-синіх" переконаний, що команді Рональда Кумана буде складно в нинішньому єврокубковому сезоні.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу дав пресконференцію перед матчем 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти каталонської "Барселони".

"Це незвичайний сезон. Майже всі топклуби після двох стартових турів Ліги чемпіонів потребують перемог. Не тільки "Барселоні" необхідні очки, але і ми їх потребуємо. Те, що відбувається в "Барселоні", - це нормально в умовах побудови нової команди. Зберегти команду завжди легше, ніж будувати заново. Тому "Барселоні" зараз потрібен час.

Куман зараз переживає найскладніший тренерський період, який може бути в футболі. Період, коли закінчився цикл, на місце досвідчених майстерних гравців приходить молодь, і потрібно заново будувати команду, терпіти. Наразі я не бачу іншого тренера, який може впоратися краще, ніж Куман.

Я згоден із Куманом, що "Барселоні" буде складно розраховувати на щось у цьому сезоні Ліги чемпіонів. Команди в цьому турнірі дуже потужні та сильні. Він дуже ризикує, використовуючи молодих гравців. Це було видно в матчі з "Баварією". Залишається побажати уболівальникам каталонців зберігати терпіння щодо Кумана та результатів команди", - цитує Луческу офіційний сайт "Динамо".

Також румунський фахівець відповів на питання, чи зможе на себе взяти роль лідера 18-річний Ансу Фаті , якому дістався в "Барселоні" десятий номер після відходу Лео Мессі в літнє міжсезоння.

"Не все залежить від нього. Йому складно, тому що в такому великому клубі великий тиск із боку уболівальників, преси. Він повинен витримати цей пресинг. Але це нелегко", - сказав Луческу.

У першому турі "Динамо" драматично зіграло внічию з "Бенфікою" (0:0), а потім розгромно програло "Баварії" (0:5).

з "Бенфікою" (0:0), а потім "Баварії" (0:5). "Барселона" у стартовому поєдинку поступилася "Баварії" (0:3), а в другому турі зазнала поразки від "Бенфіки" (0:3).

"Баварії" (0:3), а в другому турі від "Бенфіки" (0:3). Минулого сезону доля також звела "Динамо" та "Барселону" в одній групі Ліги чемпіонів. Тоді київський клуб програв обидва матчі (1:2 в Іспанії та 0:4 в Україні).

В іншому поєдинку третього туру групи E "Бенфіка" прийме "Баварію". Ця зустріч розпочнеться 20 жовтня о 22:00.

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