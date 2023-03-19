"Барселона" драматично вирвала перемогу над "Реалом" і збільшила відрив на вершині Ла Ліги (відео)

Каталонці виявилися сильнішими за мадридців в Ель Класико.

Каталонська "Барселона" перемогла мадридський "Реал" в матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" завершився з рахунком 2:1 .

Підопічні Карло Анчелотті вийшли вперед на 9-й хвилині зустрічі – захисник "синьо-гранатових" Рональд Араухо відзначився автоголом.

Команда Хаві відігралася перед перервою. На останній хвилині першого тайму забив Серхі Роберто.

У другому таймі "вершкові" могли знову вийти вперед, але гол Марко Асенсіо на 81-й хвилині було скасовано після перегляду відеоповтору через офсайд.

На 90+2-й хвилині "Барселона" вирвала перемогу – вирішальний гол на рахунку Франка Кессьє.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів цей поєдинок на лавці для запасних.

"Барселона" (68 очок) продовжує лідирувати в Примері та тепер випереджає найближчого переслідувача – "Реал" – на 12 балів.

У наступному турі катлонці 1 квітня на виїзді зіграють проти "Ельче". Наступного дня "бланкос" прийматимуть "Вальядолід".

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