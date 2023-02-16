"Барселона" і "Манчестер Юнайтед" розписали бойову нічию в першій грі плейоф Ліги Європи (відео)

Команди забили чотири голи після перерви.

"Барселона" зіграла внічию з "Манчестер Юнайтед" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" закінчився з рахунком 2:2 .

Перший тайм минув без голів. Одразу після перерви "синьо-гранатові" вийшли вперед – на 50-й хвилині візначився Маркос Алонсо.

Однак "манкуніанці" швидки перевернули гру на свою користь. На 53-й хвилині Маркус Рашфорд відновив паритет у поєдинку, а вже за шість хвилин МЮ був попереду завдяки автоголу Жюля Кунде.

Врятуватися від поразки команда Хаві все ж змогла. На 76-й хвилині Рафінья приніс каталонцям нічию.

Огляд матчу

Матч-відповідь між МЮ та "Барселоною" буде зіграний за тиждень, 23 лютого, на "Олд Траффорд" у Манчестері.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 24 лютого, а матчі – 9-го і 16 березня.

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