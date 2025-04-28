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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Барселона – Інтер: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Перша гра між каталонським і міланським клубами відбудеться 30 квітня у Барселоні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона" – "Інтер"

"Барселона" – "Інтер" / © Associated Press

У середу, 30 квітня, іспанська "Барселона" прийматиме італійський "Інтер" у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У плейоф поточного розіграшу Ліги чемпіонів каталонці пройшли португальську "Бенфіку" та німецьку "Боруссію" з Дортмунда. Тоді як міланці впоралися з нідерландським "Феєнордом" та німецькою "Баварією".

Де дивитися матч Барселона – Інтер

В Україні поєдинок "Барселона" – "Інтер" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Барселона" – "Інтер".

Прогнози букмекерів на матч Барселона – Інтер

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Барселону". На перемогу підопічних Гансі Фліка можна поставити з коефіцієнтом 1,67. Нічия – 4,15. Виграш "Інтера" – 5,00.

Також "синьо-гранатовим" віддають перевагу в двоматчевій дуелі. На вихід каталонського клубу до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,49. Прохід підопічних Сімоне Індзагі до вирішального поєдинку турніру – 2,63.

Матч-відповідь між "Інтером" і "Барселоною" відбудеться 6 травня в Мілані.

В іншому півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів позмагаються лондонський "Арсенал" і ПСЖ.

Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.

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