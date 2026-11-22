"Барселона" / © Associated Press

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"Барселона" здобула вольову перемогу над "Вільярреалом" у домашньому матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні завершився з рахунком 3:2.

Гості шокували "синьо-гранатових" на старті зустрічі, двічі вразивши їхні ворота. На 5-й хвилині рахунок у протистоянні відкрив Тейджон Б'юкенен, а вже за дві хвилини Танітолува Олувасеї подвоїв перевагу "Жовтої субмарини".

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На 23-й хвилині підопічні Гансі Фліка мали чудовий шанс скоротити відставання, але Ламін Ямаль не зумів реалізувати пенальті.

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Однак після перерви каталонці таки змогли оформили суперкамбек, забивши три голи упродовж десяти хвилин. На 57-й хвилині відзначився Жерар Мартін, за чотири хвилини рахунок зрівняв Фермін Лопес, а потім захисник гостей Пау Наварро заніс до свого пасиву автогол.

Зазначимо, що "Жовта субмарина" завершувала поєдинок у меншості — на 90+3-й хвилині Пау Наварро отримав другу жовту картку, яка перетворилася для нього на червону.

Після цієї перемоги "Барселона" (36 очок) повернула собі одноосібне лідерство у Примері — "блаугранас" на 3 бали випереджають мадридський "Реал", який посідає друге місце. "Вільярреал" (15 пунктів) перебуває на дев'ятій сходинці.

У наступному турі Ла Ліги "синьо-гранатові" на виїзді зіграють з "Депортіво", а "Жовта субмарина" у гостях зустрінеться із "Сельтою". Обидва матчі відбудуться 29 листопада.

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Перед цим обидва клуби 25 листопада проведуть поєдинки Ліги чемпіонів: "Барселона" на виїзді зійдеться з азербайджанським "Сабахом", а "Вільярреал" у гостях позмагається з чеською "Славією".

Раніше повідомлялося, що "Реал" з камбеком здолав "Сельту" та наздогнав "Барселону" на вершині Ла Ліги.

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