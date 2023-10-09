"Барселона" ледь уникла поразки від аутсайдера Ла Ліги – вундеркінд каталонців переписав історію (відео)

"Барселона" на виїзді зіграла внічию з "Гранадою" в матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги – 2:2 .

Після першої третини поєдинку "синьо-гранатові" несподівано програвали з різницею у два голи – дубль оформив Браян Сарагоса, забивши на 1-й та 29-й хвилинах.

Ще до перерви каталонці зуміли скоротити відставання – у компенсований до першого тайму час своїм дебютним голом у Ла Лізі відзначився Ламін Ямаль. Для нього це також перший м'яч за дорослу команду "блаугранас".

Таланту "Барселони" підкорилося унікальне досягнення. У віці 16 років та 87 днів він став наймолодшим автором гола в історії Примери. Ямаль побив рекорд Фабріса Олінги, який забивав за "Малагу" у віці 16 років та 98 днів.

1 - @FCBarcelona player Lamine Yamal has become the youngest player to score in a @LaLiga match in the history of the competition at 16 years and 87 days, surpassing Fabrice Olinga (16a 98d). Historic. pic.twitter.com/9BWsda45Zc — OptaJose (@OptaJose) October 8, 2023

У другому таймі підопічні Хаві великими силами атакували, але зрівняти рахунок змогли лише на 85-й хвилині – Серхі Роберто замкнув простріл від Алехандро Бальде.

На 90+4-й хвилині чинні чемпіони Іспанії мали шанс вирвати перемогу, але після застосування системи VAR гол Жоау Феліша було скасовано через пасивний офсайд у Феррана Торреса.

Огляд матчу

Після цього поєдинку "Барселона" (21 очко) розташовується на третьому місці в Ла Лізі. "Синьо-гранатові" на один бал відстають від "Жирони" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика. Лідирує з 24 заліковими пунктами мадридський "Реал".

"Гранада" (6 очок) йде в зоні вильоту на передостанній, 19-й позиції.

У наступному турі, який відбудеться після міжнародної паузи, "Барселона" 22 жовтня прийме "Атлетик" Більбао. Двома днями раніше "Гранада" на виїзді зіграє з "Осасуною".

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