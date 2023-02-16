Барселона – Манчестер Юнайтед: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Іспанський та англійський футбольні гранди позмагаються за путівку до наступного раунду.

У четвер, 16 лютого, відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23 між каталонською "Барселоною" та "Манчестер Юнайтед".

Команди зіграють на стадіоні "Камп Ноу" в Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Де дивитися матч Барселона – Манчестер Юнайтед

На території України поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи між "Барселоною" та "Манчестер Юнайтед" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Барселона – Манчестер Юнайтед

Букмекери вважають фаворитом майбутнього поєдинку каталонський клуб. На перемогу "Барселони" можна поставити з коефіцієнтом 1,81. Нічия – 3,95. Виграш "червоних дияволів" – 5,00.

На прохід команди Хаві до 1/8 фіналу Ліги Європи приймаються ставки з коефіцієнтом 1,66. Підсумковий успіх "манкуніанців" – 2,34.

Матч-відповідь між МЮ та "Барселоною" буде зіграний за тиждень, 23 лютого, на "Олд Траффорд" у Манчестері.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 24 лютого, а матчі – 9-го і 16 березня.

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