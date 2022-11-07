Переможці цього раунду вийдуть до 1/8 фіналу.

У понеділок, 7 листопада, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування стикових матчів Ліги Європи сезону-2022/23.

Участь у ньому взяли 16 клубів. Вісім команд, які посіли другі місця на груповому етапі Ліги Європи, отримали статус сіяних. Вісім клубів, які фінішували третіми на груповому етапі Ліги чемпіонів, були несіяними.

В 1/16 фіналу Ліги Європи сіяні команди зіграють з несіяними. Також на цій стадії не можуть зустрітися команди з однієї країни.

Переможці стикових матчів в 1/8 фіналу приєднаються до команд, які посіли перші місця в групах Ліги Європи.

Серед інших свого суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи дізнався єдиний представник України – донецький "Шахтар".

Результати жеребкування стикових матчів Ліги Європи

"Барселона" (Іспанія) – "Манчестер Юнайтед" (Англія)

"Ювентус" (Італія) – "Нант" (Франція)

"Спортинг" (Португалія) – "Мітьюлланд" (Данія)

"Шахтар" (Україна) – "Ренн" (Франція)

"Аякс" (Нідерланди) – "Уніон" (Німеччина)

"Баєр" (Німеччина) – "Монако" (Франція)

"Севілья" (Іспанія) – ПСВ (Нідерланди)

"Зальцбург" (Австрія) – "Рома" (Італія)

Стикові матчі Ліги Європи (1/16 фіналу) будуть зіграні 16 і 23 лютого 2023 року.

Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.

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