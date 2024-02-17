"Барселона" на 90+7-й хвилині дотиснула суперника та наблизилася до "Жирони" в Ла Лізі (відео)

Перемогу над "Сельтою" каталонцям з пенальті приніс Роберт Левандовський.

"Барселона" на виїзді обіграла "Сельту" в напруженому матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо Балаїдос" у місті Віго завершився з рахунком 1:2 .

"Синьо-гранатові" вийшли вперед перед перервою – Роберт Левандовський завдав точного удару, аситом відзначився 16-річний Ламін Ямал.

На початку другого тайму господарі відігралися – Яго Аспас на 47-й хвилині вразив ворота каталонського клубу, скориставшись передачею від Оскара Мінгеси.

Але у компенсований час підопічні Хаві все ж видряпали перемогу. На 90+7-й хвилині Левандовський реалізував пенальті й таким чином оформив дубль.

Огляд матчу "Сельта" – "Барселона"

Після цього матчу "Барселона" (54 очки) посідає третє місце Ла Лізі. "Блаугранас" впритул наблизилися до "Жирони" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова, яка має у своєму активі 56 балів і матч у запасі. "Сельта" (20 пунктів) йде на 17-й позиції.

У наступному турі "Барселона" 24 лютого прийме "Хетафе", а "Сельта" днем пізніше на виїзді зустрінеться з "Кадісом".

Нагадаємо, у середу, 21 лютого, "Барселона" в гостях протистоятиме "Наполі" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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