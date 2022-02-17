"Барселона" на "Камп Ноу" врятувала нічию проти "Наполі" в Лізі Європи: відео голів

"Барселона" на "Камп Ноу" врятувала нічию проти "Наполі" в Лізі Європи: відео голів

Гра у відповідь відбудеться за тиждень, 24 лютого.

"Барселона" та "Наполі" не виявили сильнішого в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Поєдинок на домашній арені каталонців "Камп Ноу" завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм залишився за італійською командою - Пьотр Зеліньскі відзначився на 29-й хвилині зустрічі.

Однак у другій половині поєдинку "синьо-гранатові" знайшли сили відігратися. На 59-й хвилині нічию підопічним Хаві Ернандеса приніс точний удар Феррана Торреса з пенальті.

Повну версію матчу дивіться тут.

Матч-відповідь між командами відбудеться 24 лютого в Італії. Початок - о 22:00 за київським часом.

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