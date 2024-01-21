"Барселона" на останніх хвилинах видряпала перемогу в шаленому матчі Ла Ліги з 6 голами (відео)

"Барселона" на виїзді подужала "Бетіс" у матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Беніто Вільямарін" у Севільї завершився з рахунком 2:4 .

На 21-й хвилині зустрічі "синьо-гранатові" вийшли вперед зусиллями Феррана Торреса.

Перед перервою каталонський клуб міг подвоювати свою перевагу, але гол Роберта Левандовського було скасовано через офсайд.

На старті другого тайму підопічні Хаві таки забили другий м'яч – Ферран Торрес оформив дубль на 48-й хвилині.

Господарі поля досить неочікувано зуміли відповісти одразу двома голами. Колишній гравець мадридського "Реала" Іско відзначився дублем, забивши на 56-й і 59-й хвилинах.

І все ж, "блаугранас" вдалося наприкінці поєдинку схилити шальки терезів на свій бік. На 90-й хвилині Жоау Феліш завдав влучного удару після передачі Феррана Торреса.

А на 90+2-й хвилині Ферран Торрес поставив крапку в цій грі, оформивши хет-трик.

Огляд матчу "Бетіс" – "Барселона"

Після цього матчу "Барселона" (44 очки) вийшла на третє місце у турнірній таблиці Ла Ліги. "Бетіс" (31 бал) залишився на дев'ятій позиції.

У наступному турі "Барселона" 27 січня прийме "Вільярреал", а "Бетіс" того ж дня в гостях поміряється силами з "Мальоркою".

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