"Барселона" на останніх хвилинах вирвала перемогу в 19-му турі чемпіонату Іспанії (відео)

Команда Хаві ледь не втратила очки у грі з "Лас-Пальмасом".

"Барселона" на виїзді здолала "Лас-Пальмас" у матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо Гран Канарія" завершився з рахунком 1:2 .

Першими в цій зустрічі забили господарі – Мунір Ель-Хаддаді відзначився на 12-й хвилині після передачі Сандро Раміреса.

"Синьо-гранатові" відігралися після перерви – на 55-й хвилині Ферран Торрес завдав результативного удару, скориставшись пасом Серхі Роберто.

А в компенсований час підопічні Хаві вирвали перемогу – на 90+3-й хвилині Ілкай Гюндоган реалізував пенальті. Зазначимо, що за дві хвилини до цього "Лас-Пальмас" залишився в меншості – пряму червону картку отримав Дейлі Сінкгравен.

Огляд матчу "Лас-Пальмас" – "Барселона"

Після цієї перемоги "Барселона" (41 бал) піднялася на третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги. "Блаугранас" на 7 очок відстають від мадридського "Реала" і "Жирони". Своєю чергою, "Лас-Пальмас" з 25 пунктами залишився на десятій позиції.

У наступному турі "Барселона" 21 січня на виїзді зіграє з "Бетісом", а "Лас-Пальмас" 13 січня прийме "Вільярреал".

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