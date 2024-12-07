"Барселона" на останніх хвилинах втратила перемогу в матчі чемпіонату Іспанії (відео)

"Барселона" на виїзді зіграла внічию з "Бетісом" у матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Беніто Вільямарін" у Севільї завершився з рахунком 2:2 .

Каталонці відкрили рахунок під завісу першого тайму – на 39-й хвилині своїм 16-м голом у поточному розіграші чемпіонату Іспанії відзначився Роберт Левандовські, який очолює бомбардирські перегони.

Господарі поля відігралися на 68-й хвилині – Джованні Ло Чельсо реалізував пенальті. За кілька хвилин до цього головний тренер "синьо-гранатових" Гансі Флік отримав червону картку за надмірні емоції на адресу арбітра.

На 82-й хвилині Ферран Торрес після передачі 17-річного Ламіна Ямаля знову вивів "блаугранас" уперед.

Однак втримати перемогу "Барселона" не змогла. На 90+4-й хвилині рятівний для "Бетіса" гол забив 19-річний Ассане Діао.

Огляд матчу "Бетіс" – "Барселона"

Таким чином, "Барселона" виграла лише один з останніх п'яти матчів у Примері. Каталонці продовжують лідирувати в чемпіонаті, набравши 38 очок. На 5 балів відстає мадридський "Реал", який має два поєдинки у запасі. "Бетіс" (21 пункт) посідає 11-ту позицію.

У наступному турі Примери "синьо-гранатові" приймуть "Леганес", а "зелено-білі" на виїзді протистоятиме "Вільярреалу". Обидва матчі відбудуться 15 грудня.

Перед цим на каталонців у середу, 11 грудня, чекає виїзний матч 6-го туру основного раунду Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії".

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