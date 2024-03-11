Барселона – Наполі: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У першій зустрічі неаполітанці та каталонці не зуміли визначити сильнішого.

У вівторок, 12 березня, іспанська "Барселона" прийме італійський "Наполі" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що в першій грі між цими командами не було визначено переможця. "Наполі" поступався "Барселоні", аде в підсумку вирвав нічию (1:1).

Де дивитися матч Барселона – Наполі

На території України поєдинок-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Барселоною" та "Наполі" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Барселона – Наполі

У прийдешньому поєдинку букмекери віддають перевагу "синьо-гранатовим". На перемогу підопічних Хаві можна поставити з коефіцієнтом 1,95. Нічия – 3,90. Виграш "партенопейців" – 4,25.

Фаворитом двоматчевого протистояння також є каталонський клуб. На вихід "Барселони" до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,43. На прохід "Наполі" до наступної стадії турніру – 2,95.

Нагадаємо, жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на п'ятницю, 15 березня.

Фінал Ліги чемпіонів-2023/24 відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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