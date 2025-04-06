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"Барселона" не подужала "Бетіс", але збільшила відрив від "Реала" на чолі Ла Ліги (відео)
Каталонці зміцнили своє лідерство у Примері завдяки сенсаційній поразці "вершкових" від "Валенсії".
"Барселона" зіграла внічию з "Бетісом" у домашньому матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Зустріч на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершилася з рахунком 1:1.
Уже на 7-й хвилині поєдинку каталонський клуб відкрив рахунок – голом відзначився Гаві.
Однак на 17-й хвилині гості відігралися – Натан забив м'яч, який у підсумку приніс "зелено-білим" нічию.
Огляд матчу "Барселона" – "Бетіс"
Після цього матчу "Барселона" (67 очок) продовжує лідирувати в Ла Лізі. "Синьо-гранатові" до 4 балів збільшили відрив від мадридського "Реала", який цього туру зазнав поразки від "Валенсії".
"Бетіс" (48 пунктів) перебуває на п'ятому місці елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.
У наступному турі Ла Ліги підопічні Гансі Фліка 12 квітня на виїзді позмагаються з "Леганесом", а "Бетіс" днем пізніше прийме "Вільярреал".
Додамо, що вже у середу, 9 квітня, "Барселона" на своєму полі зіграє з дортмундською "Боруссією" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.