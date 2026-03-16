Барселона — Ньюкасл: де і коли дивитися матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Перша гра між командами завершилася внічию.

"Ньюкасл" — "Барселона"

"Ньюкасл" — "Барселона" / © Associated Press

У середу, 18 березня, іспанська "Барселона" прийме англійський "Ньюкасл" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Перша зустріч між командами відбулася 11 березня у Ньюкаслі й завершилася внічию (1:1).

Де дивитися матч Барселона — Ньюкасл

В Україні поєдинок "Барселона" — "Ньюкасл" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Атлетіко" Мадрид (Іспанія) — "Тоттенгем" (Англія). Перша гра закінчилася розгромною перемогою "матрацників" (5:2).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

