Барселона — Ньюкасл: прогноз букмекерів на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Ньюкасл" — "Барселона" / © Associated Press

У середу, 18 березня, іспанська "Барселона" прийме англійський "Ньюкасл" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Перша зустріч між командами відбулася 11 березня у Ньюкаслі й завершилася внічию (1:1).

Прогноз букмекерів на матч Барселона — Ньюкасл

Букмекери вважають фаворитом прийдешнього матчу каталонський клуб. На перемогу "Барселони" можна поставити з коефіцієнтом 1,57. Нічия — 4,50. Виграш "Ньюкасла" — 5,00.

На вихід "синьо-гранатових" до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,28. Прохід англійської команди до наступної стадії — 3,40.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Атлетіко" Мадрид (Іспанія) — "Тоттенгем" (Англія). Перша гра закінчилася розгромною перемогою "матрацників" (5:2).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.