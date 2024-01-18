"Барселона" обіграла клуб з третього дивізіону та вийшла до чвертьфіналу Кубка Іспанії (відео)

Каталонський гранд поступався в рахунку, але зумів здобути вольову перемогу.

"Барселона" перемогла представника третього дивізіону країни "Уніоністас" у визному матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Поєдинок у місті Саламанка завершився з рахунком 1:3 .

Господарі поля несподівано вийшли вперед на 31-й хвилині зусиллями Альваро Гомеса.

На останній хвилині першого тайму "синьо-гранатові" відігралися – Ферран Торрес забив після передачі Жоау Феліша.

У другому таймі підопічні Хаві довели свою перевагу в класі. На 69-й хвилині відзначився Жуль Кунде й "Барселона" вперше в цьому матчі повела в рахунку. Асист заніс до свого активу 16-річний Пау Кубарсі.

А на 73-й хвилині підсумковий рахунок поєдинку встановив Алехандро Бальде, скориставшись пасом від Кунде.

Наступний матч "Барселона" зіграє у неділю, 21 січня, на виїзді проти "Бетіса" в рамках 21-го туру чемпіонату Іспанії.

Наразі каталонський клуб посідає четверте місце в Ла Лізі, маючи 41 очко після 19 поєдинків.

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