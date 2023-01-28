"Барселона" обіграла нову команду Циганкова та відірвалася від "Реала" на вершині Ла Ліги (відео)

Українець знову не дебютував за "Жирону".

"Барселона" на виїзді перемогла "Жирону" в рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги – 0:1 .

Вирішальний гол у цьому протистоянні "синьо-гранатові" забили в другому таймі. На 61-й хвилині точним ударом відзначився Педрі, якому асистував Жорді Альба.

Український півзахисник Віктор Циганков потрапив до заявки жирондинців на каталонське дербі, але всю гру просидів на лавці для запасних.

Зазначимо, що 25-річний українець ще не дебютував за "Жирону" – попередній поєдинок своєї команди проти "Вільярреала" колишній гравець київського "Динамо" також провів у запасі.

"Барселона" лідирує в Примері з 47 очками, випереджаючи мадридський "Реал" на шість балів – "вершкові" провели на один матч менше. "Жирона" з 21 заліковим пунктом йде 12-ю.

У наступному турі підопічні Хаві 1 лютого на виїзді зіграють із "Бетісом". Команда Циганкова 5 лютого прийме "Валенсію".

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