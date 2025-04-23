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"Барселона" обіграла "Мальорку" та збільшила свій відрив на вершині Ла Ліги (відео)
Каталонці вже на 7 очок випереджають "Реал", який має матч у запасі.
"Барселона" на своєму полі перемогла "Мальорку" в матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Зустріч на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершилася з рахунком 1:0.
Єдиний гол у цьому поєдинку "синьо-гранатові" забили на початку другого тайму. На 46-й хвилині Дані Ольмо забив після передачі Еріка Гарсії.
Огляд матчу "Барселона" – "Мальорка"
Буде додано незабаром.
Завдяки цій перемозі "Барселона" (76 очок) зміцнила своє лідерство у Примері, збільшивши відрив від мадридського "Реала", який має матч у запасі, до 7 балів.
"Мальорка" (44 пункти) залишилася на сьомому місці елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.