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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Проспорт
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"Барселона" обіграла "Мальорку" та збільшила свій відрив на вершині Ла Ліги (відео)

Каталонці вже на 7 очок випереджають "Реал", який має матч у запасі.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" на своєму полі перемогла "Мальорку" в матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Зустріч на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершилася з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цьому поєдинку "синьо-гранатові" забили на початку другого тайму. На 46-й хвилині Дані Ольмо забив після передачі Еріка Гарсії.

Огляд матчу "Барселона" – "Мальорка"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Барселона" (76 очок) зміцнила своє лідерство у Примері, збільшивши відрив від мадридського "Реала", який має матч у запасі, до 7 балів.

"Мальорка" (44 пункти) залишилася на сьомому місці елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

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