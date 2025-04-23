"Барселона" обіграла "Мальорку" та збільшила свій відрив на вершині Ла Ліги (відео)

"Барселона" / © Associated Press

Реклама

"Барселона" на своєму полі перемогла "Мальорку" в матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Зустріч на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершилася з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цьому поєдинку "синьо-гранатові" забили на початку другого тайму. На 46-й хвилині Дані Ольмо забив після передачі Еріка Гарсії.

Огляд матчу "Барселона" – "Мальорка"

Буде додано незабаром.

Реклама

Завдяки цій перемозі "Барселона" (76 очок) зміцнила своє лідерство у Примері, збільшивши відрив від мадридського "Реала", який має матч у запасі, до 7 балів.

"Мальорка" (44 пункти) залишилася на сьомому місці елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.