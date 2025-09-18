ТСН у соціальних мережах

"Барселона" обіграла "Ньюкасл" у стартовому турі Ліги чемпіонів

Дублем у складі "синьо-гранатових" відзначився Маркус Рашфорд.

"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" на виїзді перемогла "Ньюкасл" у матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" у Ньюкаслі завершився з рахунком 1:2.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. А вже в другій половині протистояння каталонці були сильнішими за суперника – дубль оформив Маркус Рашфорд, відзначившись голами на 58-й і 67-й хвилинах.

Для Маркуса це перші голи у футболці "Барселони" після переходу з "Манчестер Юнайтед". Іспанський клуб орендував 27-річного англійського форварда з правом викупу.

На останній хвилині основного часу "сороки" скоротили відставання в рахунку завдяки голу Ентоні Гордона, але уникнути поразки англійському клубу все ж не вдалося.

Огляд матчу "Ньюкасл" – "Барселона"

У наступному турі найпрестижнішого єврокубка "Барселона" прийме французький ПСЖ, а "Ньюкасл" у гостях позмагається з бельгійським "Юніоном". Обидва матчі відбудуться 1 жовтня.

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

