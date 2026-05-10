"Барселона" обіграла "Реал" без Луніна і достроково стала чемпіоном Іспанії

"Барселона" на своєму полі перемогла мадридський "Реал" у центральному матчі 35-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні завершився з рахунком 2:0 .

За чотири тури до кінця сезону "синьо-гранатові" випереджали "вершкових" на 11 очок, тож підопічним Гансі Фліка було достатньо навіть нічиєї в Ель Класико, щоб достроково оформити чемпіонство.

Однак каталонці були налаштовані здобути перемогу над принциповим суперником і одразу взялися до справи. Уже на 9-й хвилині зустрічі Маркус Рашфорд вивів "Барселону" вперед, прямим ударом зі штрафного вразивши ворота Тібо Куртуа, який повернувся до стартового складу "Реала" після травми — український голкіпер Андрій Лунін залишився на лавці для запасних.

На 18-й хвилині "блаугранас" подвоїли свою перевагу в рахунку — Ферран Торрес розстріляв ворота Куртуа після скидання від Дані Ольмо.

У другому таймі підопічні Альваро Арбелоа безуспішно намагалися переламати перебіг протистояння. На 63-й хвилині Джуд Беллінгем забив у ворота "Барселони", але арбітр справедливо зафіксував офсайд.

Зазначимо, що лідер мадридського клубу, форвард Кіліан Мбаппе, не потрапив до заявки на цей матч через травму стегна.

Також через травму голови був відсутній віцекапітан "бланкос" Федеріко Вальверде, який на тренуванні перед Ель Класико двічі побився зі своїм одноклубником Орельєном Чуамені.

За підсумками скандального інциденту "Реал" оштрафував Вальверде та Чуамені на 500 тисяч євро кожного.

Після цієї перемоги "Барселона" (91 очко) достроково стала переможцем Ла Ліги. За три тури до фінішу каталонці відірвалися від "Реала" на відстань 14 балів.

Для "синьо-гранатових" це 29-те чемпіонство в історії та друге поспіль. Рекордсменом за виграними титулами чемпіона Іспанії залишається "Реал", який перемагав 36 разів.

У наступному турі каталонці 13 травня на виїзді зіграють з "Алавесом", а мадридці днем пізніше приймуть "Реал Ов'єдо".

