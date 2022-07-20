"Барселона" офіційно оголосила про перехід Левандовські: деталі контракту

Польський нападник Роберт Левандовські завершив свій трансфер з "Баварії" до "Барселони".

У середу, 20 липня, каталонський клуб офіційно оголосив про підписання бомбардира "Баварії".

Повідомляється, що угода Левандовські з "Барселоною" розрахована на чотири сезони. Сума відступних у його контракті встановлена в розмірі 500 мільйонів євро.

Трансфер одного з найкращих футболістів світу обійшовся "синьо-гранатовим" у 45 мільйонів євро. Крім того, мюнхенці можуть отримати ще 5 мільйонів євро бонусами.

Поляк уже приєднався до "блаугранас" на передсезонних тренувальних зборах у Маямі.

Левандовські виступав за "Баварію" від 2014 року, коли перейшов з дортмундської "Боруссії". У сезоні-2021/22 поляк забив 50 голів та віддав 7 результативних передач у 46 матчах за мюнхенців.

Його контракт із чемпіонами Німеччини спливав влітку 2023 року. Польський нападник 2021 року був визнаний найкращим гравцем світу за версією ФІФА.

Нагадаємо, Роберт не залишається осторонь війни українського народу з російськими окупантами. Польський форвард неодноразово закликав допомагати нашій країні, а сам вирішив продати на благодійному аукціоні свою футболку національної збірної з написом Stop War.

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