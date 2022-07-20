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"Барселона" офіційно оголосила про перехід Левандовські: деталі контракту

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"Барселона" офіційно оголосила про перехід Левандовські: деталі контракту

Фото: fcbarcelona.com

Польський нападник Роберт Левандовські завершив свій трансфер з "Баварії" до "Барселони".

У середу, 20 липня, каталонський клуб офіційно оголосив про підписання бомбардира "Баварії".

Повідомляється, що угода Левандовські з "Барселоною" розрахована на чотири сезони. Сума відступних у його контракті встановлена в розмірі 500 мільйонів євро.

Трансфер одного з найкращих футболістів світу обійшовся "синьо-гранатовим" у 45 мільйонів євро. Крім того, мюнхенці можуть отримати ще 5 мільйонів євро бонусами.

Поляк уже приєднався до "блаугранас" на передсезонних тренувальних зборах у Маямі.

  • Левандовські виступав за "Баварію" від 2014 року, коли перейшов з дортмундської "Боруссії". У сезоні-2021/22 поляк забив 50 голів та віддав 7 результативних передач у 46 матчах за мюнхенців.
  • Його контракт із чемпіонами Німеччини спливав влітку 2023 року. Польський нападник 2021 року був визнаний найкращим гравцем світу за версією ФІФА.

Нагадаємо, Роберт не залишається осторонь війни українського народу з російськими окупантами. Польський форвард неодноразово закликав допомагати нашій країні, а сам вирішив продати на благодійному аукціоні свою футболку національної збірної з написом Stop War.

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