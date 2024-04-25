"Барселона" оголосила, чи залишиться Хаві головним тренером команди

Головний тренер "Барселони" Хаві залишиться головним тренером команди на наступний сезон.

Про це повідомив президент каталонського клубу Жоан Лапорта.

"Із задоволенням повідомляю, що Хаві продовжить роботу тренером першої команди "Барселони", – наводить слова Лапорти Mundo Deportivo.

Раніше повідомлялося, що Хаві ухвалив рішення залишитися на посаді головного тренера "Барселони" після зустрічі з Лапортою, який наполягав на тому, щоб 44-річний іспанський фахівець не йшов у відставку.

Зазначимо, що Хаві оголосив про наміри залишити посаду головного тренера "Барселони" в січні цього року після поразки від "Вільярреала" (3:5) у матчі 22-го туру Ла Ліги.

Хаві очолив "Барселону" в листопаді 2021 року. На чолі каталонського клубу він у сезоні-2022/23 став чемпіоном Іспанії та виграв Суперкубок країни.

За шість турів до кінця поточного розіграшу іспанського чемпіонату "Барселона" посідає друге місце, на 11 очок відстаючи від мадридського "Реала", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін. "Блаугранас" на два бали випереджають "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова, яка йде третьою.

У наступному турі Примери "синьо-гранатові" 29 квітня приймуть "Валенсію" українського форварда Романа Яремчука.

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