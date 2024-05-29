"Барселона" оголосила про призначення нового головного тренера

"Барселона" оголосила про призначення Ганс-Дітера Фліка на посаду головного тренера команди.

Як повідомляє офіційний сайт каталонського клубу, німецький фахівець підписав із "синьо-гранатовими" контракт до 30 червня 2026 року.

Біля керма "блаугранас" 59-річний Флік замінив Хаві Ернандеса, якого раніше було звільнено.

It's our moment.

Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024

Зазначимо, що Хаві оголосив про наміри залишити посаду головного тренера "Барселони" в січні цього року. Однак наприкінці квітня президент клубу Жоан Лапорта зустрівся з іспанський фахівцем, після чого оголосив, що він продовжить очолювати команду наступного сезону. Проте в підсумку керівництво каталонського клубу передумало та відправило Хаві у відставку.

Хаві очолив "Барселону" в листопаді 2021 року. На чолі каталонського клубу він у сезоні-2022/23 став чемпіоном Іспанії та виграв Суперкубок країни.

Сезон-2023/24 "синьо-гранатові" завершили на другому місці в турнірній таблиці Ла Ліги. Також каталонці вперше за чотири сезони дійшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Останнім місцем роботи Фліка була збірна Німеччини, які він очолював від 2021 до 2023 року. Перед цим він протягом трьох років тренував "Баварію", вигравши з нею Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Клубний чемпіонат світу, Кубок Німеччини, Суперкубок Німеччини та двічі – чемпіонат Німеччини.

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