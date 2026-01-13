ТСН у соціальних мережах

385
1 хв

"Барселона" оголосила про повернення зіркового португальського футболіста

Жоау Канселу знову виступатиме за каталонський клуб.

Максим Приходько
Жоау Канселу

Жоау Канселу / © Associated Press

Іспанська "Барселона" оголосила про підписання захисника саудівського "Аль-Хілаля" Жоау Канселу.

Про це "синьо-гранатові" повідомили в соцмережах.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, каталонці орендували 31-річного португальця до кінця поточного сезону. Вартість оренди становила 4 мільйони євро.

Раніше Канселу уже грав за "Барселону" в сезоні-2023/24 на правах оренди з "Манчестер Сіті".

Влітку 2024 року "Аль-Хіляль" придбав Канселу в "Манчестер Сіті" за 25 мільйонів євро. Чинний контракт португальця із саудівський клубом розрахований до літа 2027 року.

Цього сезону Канселу забив один гол та віддав дві результативні передачі в 6 матчах за "Аль-Хіляль".

Раніше повідомлялося, що "Аль-Наср" з голом Роналду програв "Аль-Хілялю" в матчі чемпіонату Саудівської Аравії.

385
