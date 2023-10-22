"Барселона" перед дуеллю з "Шахтарем" насилу видряпала перемогу над "Атлетиком" у Ла Лізі (відео)

"Синьо-гранатові" продовжили гонитву за "Жироною" та мадридським "Реалом".

"Барселона" вдома мінімально обіграла "Атлетик" Більбао в матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги – 1:0 .

Незважаючи на перевагу у володінні м'ячем та в інших компонентах гри, підопічним Хаві тривалий час не вдавалося розпечатати ворота суперника.

У другому таймі тренерський штаб каталонців вирішив вдатися до низки замін і це спрацювало. На 79-й хвилині на поле вийшов 17-річний дебютант "блаугранас" Марк Гую. Йому знадобилося лише 23 секунди, аби відзначитися голом.

Юний іспанець отримав передачу на хід від Жоау Феліша, стрімко увійшов до штрафного та переграв воротаря басків. У підсумку цей гол виявився переможним.

Огляд матчу

"Барселона" (24 бали) піднялася на третє місце Примери і на відстань одного очка наблизилася до лідерів – "Жирони" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика, а також мадридського "Реала". "Атлетик" (17 пунктів) розташовується на шостій сходинці.

У наступному турі Ла Ліги "синьо-гранатові" 28 жовтня зіграють домашнє Ель Класико проти "Реала". Днем пізніше "Атлетик" прийме "Валенсію" українського форварда Романа Яремчука.

Нагадаємо, у середу, 25 жовтня, каталонці прийматимуть донецький "Шахтар" в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок розпочнеться о 19:45 за київським часом.

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