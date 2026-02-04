"Барселона" перемогла кривдників "Реала" і вийшла до півфіналу Кубка Іспанії

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" на виїзді обіграла "Альбасете" у чвертьфіналі Кубка Іспанії. Матч на стадіоні "Карлос Бельмонте" у місті Альбасете завершився з рахунком 1:2 .

"Синьо-гранатові" володіли суттєвою перевагою протягом всієї гри. На 39-й хвилині Ламін Ямаль відкрив рахунок у поєдинку, забивши гол за каталонський клуб.

На початку другого тайму підопічні Гансі Фліка збільшили свою перевагу в рахунку – на 56-й хвилині відзначився Рональд Араухо.

Господарі поля змогли відіграти один м'яч наприкінці зустрічі зусиллями Хаві Морено, але на більше у них не вистачило сил.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Кубка Іспанії каталонці здолали "Расінг Сантандер" (2:0), тоді як "Альбасете", який виступає в другому дивізіоні чемпіонату Іспанії, сенсаційно вибив мадридський "Реал" (3:2) українського голкіпера Андрія Луніна.

