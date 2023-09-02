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"Барселона" підписала двох зіркових футболістів перед закриттям трансферного вікна

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Барселона" підписала двох зіркових футболістів перед закриттям трансферного вікна

Жоау Феліш та Жоау Канселу / Фото: twitter.com/FCBarcelona

Каталонці орендували Жоау Феліша та Жоау Канселу.

Іспанська "Барселона" в останній день трансферного вікна підсилилася форвардом мадридського "Атлетіко" Жоау Фелішем та захисником "Манчестер Сіті" Жоау Канселу.

Як повідомив офіційний сайт "синьо-гранатових", обидва футболісти були підписані на правах оренди до 30 червня 2024 року без можливості викупу.

Другу половину минулого сезону Феліш виступав в оренді за лондонський "Челсі". На рахунку португальського нападника 4 голи у 20 матчах "синіх" у всіх турнірах. Його контракт з "Атлетіко" спливає наприкінці червня 2027 року.

Канселу провів другу половину минулого сезону в оренді у "Баварії". У складі мюнхенців він зіграв 21 матч у всіх змаганнях, забив один гол і віддав п'ять асистів. Угода португальського оборонця з "Манчестер Сіті" розрахований до літа 2027 року.

Після трьох стартових турів Ла Ліги каталонці з 7 очками посідають четверте місце у турнірній таблиці. Наступний матч чемпіонату Іспанії команда Хаві проведе 3 вересня на виїзді проти "Осасуни". 

Раніше повідомлялося, що зірки "Барселони" та інших команд Ла Ліги знялися в рекламі для РФ.

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Дата публікації
Перегляди
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