"Барселона" підписала зіркового суперника збірної України на Євро-2020

Мемфіс Депай перейшов у каталонський клуб.

Нападник "Ліона" і збірної Нідерландів Мемфіс Депай став гравцем "Барселони".

Каталонський клуб оголосив про підписання контракту з 27-річним футболістом до кінця сезону-2022/23.

Депай перейде в "Барсу" вільним агентом: термін його угоди з французькою командою закінчується 30 червня цього року.

✒️ Heart of a Lion

❤️ pic.twitter.com/F7YZw6Y71m — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2021

Минулого сезону форвард провів 37 матчів у чемпіонаті Франції, забив 20 голів і зробив 12 результативних передач.

Зазначимо, що Депай є суперником збірної України на Євро-2020. Лідер збірної Нідерландів провів всі 90 хвилин на полі проти "синьо-жовтих" у стартовому матчі на турнірі, а якому підопічні Шевченка програли з рахунком 2:3.

Як писав ТСН Проспорт, раніше "Барселона" підписала зіркового форварда "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро. 32-річний нападник перебрався до каталонців у статусі вільного агента.

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