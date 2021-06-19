"Барселона" підписала зіркового суперника збірної України на Євро-2020

Мемфіс Депай перейшов у каталонський клуб.
Нападник "Ліона" і збірної Нідерландів Мемфіс Депай став гравцем "Барселони".
Каталонський клуб оголосив про підписання контракту з 27-річним футболістом до кінця сезону-2022/23.
Депай перейде в "Барсу" вільним агентом: термін його угоди з французькою командою закінчується 30 червня цього року.
✒️ Heart of a Lion— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2021
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Минулого сезону форвард провів 37 матчів у чемпіонаті Франції, забив 20 голів і зробив 12 результативних передач.
Зазначимо, що Депай є суперником збірної України на Євро-2020. Лідер збірної Нідерландів провів всі 90 хвилин на полі проти "синьо-жовтих" у стартовому матчі на турнірі, а якому підопічні Шевченка програли з рахунком 2:3.
Як писав ТСН Проспорт, раніше "Барселона" підписала зіркового форварда "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро. 32-річний нападник перебрався до каталонців у статусі вільного агента.