"Барселона" продовжила контракт із чемпіоном світу, який цього сезону зіграв лише один матч

Тепер каталонці можуть зареєструвати зіркового іспанського новачка.
"Барселона" продовжила контракт із французьким захисником Самюелем Умтіті.
Нова угода каталонського клубу із 28-річним футболістом розрахована до червня 2026 року, повідомляє пресслужба "синьо-гранатових".
Умтіті погодився на зменшення зарплати. Це допоможе "Барселоні" розширити фінансову квоту та дозволить зареєструвати 21-річного іспанського новачка "блаугранас" Феррана Торреса, який наприкінці грудня перейшов з "Манчестер Сіті".
Умтіті виступає за "Барселону" від 2016 року, перейшовши з "Ліона" за 25 мільйонів євро. У нинішньому сезоні чемпіон світу-2018 у складі збірної Франції зіграв за каталонців лише в одній грі Ла Ліги.
- Після 20 проведених поєдинків "синьо-гранатові" посідають шосте місце в Прімері, відстаючи від лідера, мадридського "Реала", на 17 очок.
- У наступному матчі команда Хаві Ернандеса зіграє з "Реалом" у півфіналі Суперкубка Іспанії-2022. Зустріч відбудеться в середу, 12 січня.
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