"Барселона" подужала "Реал" в ураганному матчі та наблизилася до чемпіонства Ла Ліги (відео)

"Барселона" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

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"Барселона" вдома обіграла мадридський "Реал" у центральному матчі 35-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Захопливий поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 4:3 .

"Вершкові" відкрили рахунок уже на 5-й хвилині зустрічі – пенальті реалізував Кіліан Мбаппе.

На 14-й хвилині "Королівський клуб" збільшив свою перевагу – Мбаппе оформив дубль після передачі Вінісіуса Жуніора.

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На 19-й хвилині каталонці скоротили відставання – Ерік Гарсія забив з передачі Феррана Торреса.

На 32-й хвилині "синьо-гранатові" відновили паритет у грі – точного удару в дальній кут з меж штрафного майданчика завдав 17-річний Ламін Ямаль.

А ще через дві хвилини підопічні Гансі Фліка вже вели в рахунку завдяки голу Рафіньї.

На 45-й хвилині матчу "Барселона" вчетверте вразила ворота суперника – Рафінья оформив дубль, а Ферран Торреса зробив свій третій гольовий асист за матч.

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У другому таймі підопічні Карло Анчелотті відродили інтригу в цьому поєдинку – на 70-й хвилині Мбаппе оформив хет-трик з передачі Вінісіуса Жуніора. Однак уникнути поразки мадридцям не вдалося.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів увесь матч на лавці для запасних. Ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Барселона" – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що "Барселона" виграла у "Реала" усі чотири Ель Класико цього сезону. Каталонці двічі здолали мадридців у чемпіонаті, а також по разу в Кубку та Суперкубку Іспанії.

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Після цієї перемоги "Барселона" (82 очки) зміцнила своє лідерство у Ла Лізі – за три тури до кінця відрив "блаугранас" від найближчого переслідувача, мадридського "Реала", зріс до 7 балів.

У наступному турі Примери "синьо-гранатові" 15 травня на виїзді зустрінуться з "Еспаньйолом", а "вершкові" днем раніше приймуть "Мальорку".