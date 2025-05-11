ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
490
Час на прочитання
2 хв

"Барселона" подужала "Реал" в ураганному матчі та наблизилася до чемпіонства Ла Ліги (відео)

"Синьо-гранатові" тріумфували у видовищному Ель Класико, де було забито сім голів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона" – "Реал" Мадрид

"Барселона" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

"Барселона" вдома обіграла мадридський "Реал" у центральному матчі 35-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Захопливий поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 4:3.

"Вершкові" відкрили рахунок уже на 5-й хвилині зустрічі – пенальті реалізував Кіліан Мбаппе.

На 14-й хвилині "Королівський клуб" збільшив свою перевагу – Мбаппе оформив дубль після передачі Вінісіуса Жуніора.

На 19-й хвилині каталонці скоротили відставання – Ерік Гарсія забив з передачі Феррана Торреса.

На 32-й хвилині "синьо-гранатові" відновили паритет у грі – точного удару в дальній кут з меж штрафного майданчика завдав 17-річний Ламін Ямаль.

А ще через дві хвилини підопічні Гансі Фліка вже вели в рахунку завдяки голу Рафіньї.

На 45-й хвилині матчу "Барселона" вчетверте вразила ворота суперника – Рафінья оформив дубль, а Ферран Торреса зробив свій третій гольовий асист за матч.

У другому таймі підопічні Карло Анчелотті відродили інтригу в цьому поєдинку – на 70-й хвилині Мбаппе оформив хет-трик з передачі Вінісіуса Жуніора. Однак уникнути поразки мадридцям не вдалося.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів увесь матч на лавці для запасних. Ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Барселона" – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що "Барселона" виграла у "Реала" усі чотири Ель Класико цього сезону. Каталонці двічі здолали мадридців у чемпіонаті, а також по разу в Кубку та Суперкубку Іспанії.

Після цієї перемоги "Барселона" (82 очки) зміцнила своє лідерство у Ла Лізі – за три тури до кінця відрив "блаугранас" від найближчого переслідувача, мадридського "Реала", зріс до 7 балів.

У наступному турі Примери "синьо-гранатові" 15 травня на виїзді зустрінуться з "Еспаньйолом", а "вершкові" днем раніше приймуть "Мальорку".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie