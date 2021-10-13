"Барселона" погодила новий контакт з вундеркіндом із рекордною для клубу сумою відступних

Чинна його угода завершується влітку 2022 року.

Іспанська " Барселона " ухвалила рішення подовжити контракт з 18-річним півзахисником - Педрі.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, сторони погодили всі деталі та найближчим часом офіційно оголосять про підписання нової угоди, яка буде розрахована до кінця червня 2026 року. Цікаво, що сума викупу Педрі стане рекордною для каталонців - один мільярд євро.

Зазначимо, що нинішній контракт Педрі з каталонським клубом дійсний до середини 2022 року.

Педрі перейшов до "Барселони" в 2019 році з "Лас-Пальмаса" за 20 мільйонів євро. Минулого сезону хавбек став основним футболістом "блаугранас", зігравши в 53 матчах, забивши чотири м'ячі і віддавши шість результативних передач. У поточному сезоні 18-річний гравець національної збірної Іспанії взяв участь в чотирьох матчах каталонської команди, в яких не зумів відзначитися результативними діями.

Наразі Педрі продовжує відновлення після травми, через яку пропустить гру 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти київського "Динамо";

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Педрі у 80 мільйонів євро.

Раніше розповідалося про те, що юний гравець "Барселони" побив рекорд у збірній Іспанії, який тримався 75 років.

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