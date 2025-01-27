"Барселона" пошматувала "Валенсію", забивши сім голів у матчі чемпіонату Іспанії (відео)

"Синьо-гранатові" продовжують гонитву за "Реалом" і "Атлетіко".

"Барселона" на своєму полі знищила "Валенсію" в матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Зустріч на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершилася з рахунком 7:1 .

Ще в першому таймі господарі відправили 5 м'ячів у ворота суперника. Відзначилися Френкі де Йонг, Ферран Торрес, Рафінья та Фермін Лопес, який оформив дубль.

У другому таймі підопічні Гансі Фліка забили ще двічі. Один з м'ячів в активі Роберта Левандовські, який з 17 результативними ударами очолює бомбардирські перегони Примери – польський форвард тепер на 2 голи випереджає французького нападника мадридського "Реала" Кіліана Мбаппе.

Крім того, автогол заніс до свого пасиву захисник "кажанів" Сезар Таррега. У складі гостей єдиний м'яч на старті другого тайму забив Уго Дуро.

Огляд матчу "Барселона" – "Валенсія"

Завдяки цій перемозі "Барселона" (42 очки) вийшла на третє місце у чемпіонаті Іспанії, обійшовши "Атлетик" Більбао (40 балів). Каталонців випереджають мадридські гранди – "Реал" (49 очок) і "Атлетіко" (45 пунктів). "Валенсія" з 16 балами перебуває на передостанній, 19-й сходинці.

У наступному турі "Барселона" прийме "Алавес", а "Валенсія" вдома зустрінеться із "Сельтою". Обидва матчі відбудуться 2 лютого.

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